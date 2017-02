Investorer opkøber danske tandlæger

Tandlægeklinikker rundt i Danmark er ved at blive købt op af rige erhvervsfolk med planer om at sælge videre.

Drivkraften er en gruppe investorer, der er i gang med at skabe muligheder for, at kæden kan blive en attraktiv handelsvare med udenlandske kapitalfonde som mulige købere.

I alt er 54 danske tandlægeklinikker på lidt over et år blevet opkøbt under navnet tandlægen.dk.

Fra Hirtshals til Nykøbing Falster skriver flere og flere tandlæger under på at blive del af en hastigt voksende kæde.

Flere er nemlig ved få øjnene op for, at tandlægeklinikkernes høje og sikre indtjening gør dem til en rigtig god investering. I Danmark er det offentlige tilskud samtidig med til at beskytte dem mod dårlige tider.

Udsigten til denne type salg bekymrer Tandlægeforeningen, fortæller formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

- Der er ingen tvivl om, at et udenlandsk investeringsselskab i form af en kapitalfond kun har ét formål, og det er at tjene penge, siger han.

- Jeg frygter, at fokus flyttes væk fra det, som det reelt er på en tandklinik, nemlig at levere tandsundhed, og over på at levere ydelser med det formål at drive omsætningen i vejret.

Han er blandt andet bange for, at et forstærket fokus på overskud kan lede til, at patienter vil blive opfordret til at købe mere, end de egentlig har brug for.

Det er dog svært at finde forskning om kapitalfondenes betydning, fortæller Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet.

Han forklarer, at de også kan vise sig at være positive for danskerne.

- En fordel er, at der måske kommer lidt mere priskonkurrence på den del af tandlægeydelser, hvor der må priskonkurreres, siger han.

I spidsen for den nye kæde tandlægen.dk står Henrik Kølle, der tidligere har stået bag en række succesfulde salg af virksomheder som blandt andet motionsapp'en Endomondo.

Han understreger, at der endnu ikke er fastlagt noget i forhold til et forestående salg.

- Vi kunne godt forestille os en dag, at det var en familiefond, vi kunne også forestille os, at det var et dansk pensionsselskab, der bankede på døren, siger han.

- Vi kunne også forestille os en børsnotering.

Ifølge Børsen har investorerne bag kæden fortalt interesserede tandlæger, at de satser på et fremtidigt salg til ti gange driftsindtjeningen.