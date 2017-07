Internetgiganternes overvågning bekymrer danskerne

Ifølge undersøgelsen svarer 71 procent af de adspurgte, at de er bekymrede over, at Google og Facebook registrerer deres aktivitet på nettet.

83 procent svarer, at der er behov for mere information om, hvordan netaktivitet bliver brugt til at målrette reklamer og nyheder.

- Vi kan se, at der er en stor bekymring. Og det er meget svært at gøre noget ved det som borger.

- Det er en individuel udfordring, men der er også en samfundsmæssig udfordring i, at vores informationer bliver gemt og brugt til at give os helt målrettede reklamer og nyheder, siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Andersen.

Han fortæller, at bibliotekerne er gået ind i emnet, da man anser det for bibliotekernes opgave at bidrage til folkeoplysning og forudsætningerne for en bred folkelig debat.

- Vi skal virkeligt passe på, at vi ikke kommer til at leve i digitale bobler, og at vores nyhedsbillede og virkelighedsopfattelse er alt for præget af vores eksisterende præferencer.

- Så får vi nogle skæve virkelighedsopfattelser. Verden er ikke blå, grøn eller rød. Den er mangefarvet. Vi skal ud i ukendt land en gang imellem, og det gør vi ikke med algoritmer, siger Steen Andersen.

Biblioteksformanden selv er kun blevet mere bekymret, efter at organisationen er begyndt at skele til, hvad internetgiganterne gør med brugernes data.

- Jeg vidste det måske godt et sted, men jeg er blevet overrasket over, hvor meget oplysningerne om os styrer strømmen af nyheder og reklamer.

- Mængden af informationer om alt fra seksuelle præferencer, familie eller politisk overbevisning er enorm.

- Jeg forstår godt, at 71 procent af danskerne er bekymrede. Jeg er selv bekymret, siger Steen Andersen.