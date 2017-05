Interflora: Mors dag er som juleaften for blomsterhandlere

- Mors dag er for Interflora og danske blomsterhandlere, hvad julehandlen er for dansk detailhandel. Det er simpelthen juleaften for os, siger han.

Der er tilsyneladende mange, der hellere vil fejre deres mor på mors dag end det fædrene ophav på fars dag - i hvert fald med blomster.

Ifølge Søren Larsen sælger Interflora nemlig 10 til 15 gange mere i forbindelse med mors dag end op til fars dag.

- Mors dag er en helt særlig dag. Det er jo en dag, hvor vi fejrer vores første store kærlighed, den første kvinde i vores liv.

- Det er for os i Interflora den absolut travleste dag og weekend på hele året, siger Søren Larsen.

På grund af mors dag er maj den måned på året, hvor Interflora har den største omsætning.

Sidste år gik Interfloras hjemmeside ned på mors dag.

For at imødekomme den store travlhed har blomsterkæden i år udvidet fristen for bestillinger med yderligere halvanden time, så man frem til klokken 14 kan bestille blomster, der kan leveres samme dag i hele landet.

Traditionen om at holde mors dag stammer oprindeligt fra USA, hvor en kvinde ved navn Anna Jarvis i 1905 begyndte at kæmpe for en nationaldag til ære for mødre overalt.

I 1908 blev mors dag officielt udnævnt som national mærkedag i USA, og den har siden bredt sig til store dele af verden.

Langt de fleste lande fejrer den ligesom Danmark hvert år den anden søndag i maj.