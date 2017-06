Institutioner i Aarhus Vest skærper opsyn med børn

Det sker, efter at en fireårig pige angiveligt blev bortført og udsat for et seksuelt overgreb. Det skriver DR Østjylland.

En mand løftede ifølge politiet pigen over hegnet omkring Børnehuset Snogebæksvej, og hun var væk i en time, inden hun vendte tilbage.

Nu har de ansatte i de syv-otte daginstitutioner i området fået besked på, at alle børn skal være under opsyn, og der er ekstra fokus på, at personalet laver runderinger - især ved indhegningerne.

Det fortæller Claus Bossow, der er dagtilbudsleder for institutionerne i Hasle-området til DR Østjylland.

- Det ligger ikke i en dansk kultur at have 100 procent opsyn med børn hele dagen, men det er klart, at vi gør, hvad vi kan inden for de rammer, vi har, siger han.

- Så må vi håbe på, at vi ved at skærpe opsynet en lille smule for en periode kan forhindre, at det ikke sker hos os. Det er desværre tit, at sådan en episode kan føre til, at andre prøver det samme, siger dagtilbudslederen.

Den fireårige pige har ifølge hendes stedfar kunnet give et så detaljeret signalment, at det ledte til, at en 33-årig mand blev anholdt og sigtet i sagen.

Umiddelbart vil Aarhus Kommune ikke generelt ændre på indretning og overvågning af legepladser ved Aarhus Kommunes daginstitutioner, oplyste børn- og ungechef i Aarhus Kommune, Søren Aakjær torsdag.

- Det er vigtigt at finde en balance mellem stærkere overvågning og mulighederne for børnenes udfoldelser, så pædagogikken ikke kommer i klemme, siger han til DR Østjylland.

En 33-årig mand blev torsdag sigtet for seksuelt overgreb mod pigen. Han blev varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.