Institut for Menneskerettigheder: Støjberg lyttede ikke til os

Cirka halvanden måned efter, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) havde udsendt sin instruks om umiddelbar adskillelse af mindreårige samlevende asylansøgere, sendte Institut for Menneskerettigheder (IMR) et notat til ministeriet.

IMR har som lovbestemt opgave at rådgive regeringen, Folketinget, ministerier og myndigheder om menneskerettighederne.

Instituttet ønskede at "tydeliggøre de menneskeretlige aspekter af beslutninger om adskillelse af par ved indkvartering på asylcentre".

De to ting, som IMR havde påpeget i sit notat var, at der skulle foretages en individuel vurdering af samtlige par, og at der skulle ske partshøring, hvis menneskerettighederne skulle overholdes.

Det tog ministeriet mere end en måned at få svaret, og da svaret endelig kom, vakte det ikke stor begejstring hos IMR.

Det skriver Information.

- Ministeren sagde ikke, som vi havde håbet, at hun var enig i, at der skulle foretages en partshøring, og at der skulle ske individuel vurdering af alle par.

- Hun skrev, at hun selv havde den helt klare holdning, at alle mindreårige skulle indkvarteres adskilt, siger Louise Holck, vicedirektør i IMR, til Information.

Først 12 uger efter Inger Støjbergs instruks 10. februar besluttede Udlændingestyrelsen 28. april 2016 - ifølge Ombudsmandens redegørelse - at genoptage sagsbehandlingen af de par, der frem til dette tidspunkt var blevet adskilt.

Det betød blandt andet, at der skulle foretages partshøring af de unge asylansøgere, inden der blev truffet en beslutning om adskillelse.

Genoptagelsen betød også, at en række par, der først var blevet adskilt, fik lov til at flytte sammen igen, fordi det ellers ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Fra at instituttet sendte sin henvendelse i marts, gik der dermed fem uger, inden Udlændingestyrelsen besluttede at genoptage sagerne.