Indvandrerbørn og lukkedage skal være nemmere at spotte

Og det skal være nemmere for forældrene at se, om madordningen er halal, økologi og vegetarisk.

Det er et element i en ny dagtilbudspakke med navnet "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet", som er faldet på plads fredag.

Aftalen er lavet mellem regeringen, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti. Den fordeler 580 millioner kroner fra 2017 til 2020.

Den større gennemsigtighed skal findes via en ny informationsportal. Det er aftaleparterne blevet enige om.

- Forældre skal have mere gennemsigtighed i forhold til deres valg af dagtilbud. De skal derfor have lettere adgang til sammenlignelig information om dagtilbuddene.

- Aftaleparterne vil derfor sikre, at alle familier får adgang til sammenlignelige data om de forskellige tilbud i kommunen, står der i aftaleteksten.

- Informationerne skal være samlet på ét sted for alle landets dagtilbud og skal præsenteres lettilgængeligt og overskueligt.

- Dermed kan forældrene vælge ud fra parametre, der har betydning for dem - såsom antal lukkedage, andelen af pædagoger eller andelen af børn af anden herkomst end dansk og normeringer, står der endvidere.

Andre relevante oplysninger som eksempelvis åbningstider, kvadratmeter per barn ude og inde, skovtilbud, sygefravær og forældretilfredshed skal også fremgå af portalen.

Om madordninger står der:

- Aftaleparterne er i forlængelse heraf enige om, at afdækning af muligheden for tydeligt at informere forældre om, hvorvidt madordningen for eksempel er halal, økologisk og vegetarisk indskrives som et centralt element i foranalysen til informationsportalen med henblik på, at oplysningen kan indgå på informationsportalen.