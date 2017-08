Indsattes grimme sprog skal udløse tur i strafcelle

Udtryk som "luder", "nazisvin" og "jeg knepper din mor" vil derfor ikke længere blive tolereret af landets fængselsbetjente.

Ifølge Annette Esdorf, der er direktør i Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen, optrapper dårligt og respektløst sprogbrug konflikter i relationen mellem betjente og indsatte.

Derfor er behovet for nye retningslinjer opstået.

- Det er vigtigt, at vi siger fra over for dårligt sprogbrug, ellers flyttes grænsen for, hvordan vi taler til hinanden, og det fæstner sig i kulturen, siger hun til Fængselsfunktionæren.

Et stigende antal episoder med voldsparate mænd betyder, at der har været et behov for nye retningslinjer, mener Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet.

De ansatte bliver ifølge ham svinet til dagligt, og det skal der laves om på:

- Det er nødt til at have en konsekvens, når man ikke kan opføre sig ordentligt, men straf kan aldrig stå alene.

- Det skulle gerne afføde, at folk begynder at indse, at de skal tale anderledes. Så kan det være, at samarbejdet med medarbejderne i fængslet går bedre, siger han til Ritzau.

Når de nye regler træder i kraft, kan fængselsbetjente anmelde overtrædelser til fængslets forhørsleder. Lederen vil på baggrund af udsagn fra både den indsatte og fængselsbetjenten vurdere straffens udmåling.

Første gang en indsat sviner en betjent til, risikerer han tre til fem dages strafcelle. Er det anden gang, at den indsatte bliver meldt for grimt sprog, er straffen fem til syv dage, og tredje gang kvitteres med syv til ti dage.

Den indsatte kan også risikere at blive flyttet fra et åbent til et lukket fængsel, hvis han ikke kan holde sig fra nedladende bemærkninger.

De nye regler udspringer af anbefalinger fra en task force, som blev søsat af justitsminister Søren Pape Poulsen (K).