En række forskere understreger ifølge Ugebrevet A4 behovet for at gribe ind tidligt, hvis børn skal bryde den sociale arv. Arkivfoto.

Indsats i de første år løfter børn til et bedre liv

En række forskere understreger behovet for at gribe ind tidligt, hvis børn skal bryde den sociale arv.

Som det er i dag, er der en stor gruppe danskere, som velfærdsstaten ikke er i stand til at løfte, fortæller Mads Meier Jæger, der er professor i sociologi ved Københavns Universitet.

- Forskningen tyder på, at familiemiljøet spiller en stor rolle, så det bedste vi kan gøre er at forbedre miljøet i de socialt udsatte familier, siger han til Ugebrevet A4.

Mads Meier Jæger henviser til en amerikansk undersøgelse, der viser, at børn fra familier med en høj indkomst ender med at udveksle 30 millioner flere ord med deres forældre i deres første tre leveår end børn fra familier på velfærdsydelser.

Det er med til at skabe en forskel i børnenes læring, der ikke kan gøres op for i folkeskolen.

For at kunne sætte tidligt ind over for børnene, er det især vigtigt at uddanne de danske sundhedsplejersker, mener Mette Skovgaard Væver, lektor i psykologi ved Københavns Universitet.

- Spædbørnene er usynlige for systemet, fordi de fleste først kommer i institution, når de er 10-12 måneder, så principielt kan forældrene være de eneste, der ser dem, siger hun til Ugebrevet A4.

- Derfor skal vi være utroligt glade for sundhedsplejerskerne, fordi de som de eneste professionelle kommer i spædbørnenes hjem.

Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker Susanne Rank Lücke fortæller, at de især er opmærksomme på, om nybagte forældre er i stand til at læse deres barns behov.

- Det er det vigtigste i et spædbarns liv, at der er nogen, der fanger de små tegn på, hvad det ønsker, siger hun.

- Det er der, hele grundlaget for hele barnets liv og selvværd bliver lagt.

Hun mener, at sundhedsplejerskerne er godt rustet til at støtte udsatte forældre.

