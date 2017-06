Indsat overfalder betjent med kniv og truer med selvmord

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

- En indsat er på vej i bad med en smørkniv i hånden. En fængselsbetjent spørger ham, om kniven er for sjov, hvorefter fangen angriber betjenten med kniven og stikker ham i brystet, skriver Fængselsforbundet.

- Betjenten forsøger at afværge overfaldet. I tumulten falder fangen ud over gelænderet på femte sal og lander i et sikkerhedsnet.

Herefter truer fangen med at stikke sig selv i halsen med kniven.

Personalet forsøger at pacificere ham, mens manden presser kniven mod sin strube.

Først efter et kvarter lykkedes det personalet at overtale ham til at aflevere kniven og få ham tilbage over gelænderet.

Overfaldet sker, blot seks dage efter en anden fængselsbetjent blev overfaldet af en mand med en kniv i Vestre Fængsel.

Ifølge TV2 Lorry var gerningsmanden her en 26-årig mand, som efterfølgende blev overflyttet til et sikret afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup.

Her gik han to dage senere amok på tre medarbejdere.

Det bekræftede Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Vestegns Politi over for TV2 Lorry torsdag.

- Han har øvet vold mod tre ansatte. Men da vi kommer ud til stedet, er han helt rolig og lægger sig på gulvet og bliver anholdt, sagde vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff.

De tre medarbejdere kom lettere til skade.

Den 26-årige mand sad varetægtsfængslet for et overfald på en rengøringsmedarbejder på Høje Taastrup Station 26. maj.