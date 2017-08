Indisk medie: Udlevering af Niels Holck rykker tættere på

Risikoen for at Niels Holck vil blive udsat for tortur i Indien er ganske enkelt for stor, vurderede de danske retsinstanser. Men dermed er sagen ikke slut.

Seks år efter at sagen tilsyneladende blev lukket, har Indien indledt et nyt forsøg på at få udleveret Niels Holck. Og nu er der fremskridt i sagen. I hvert fald, hvis man skal tro det indiske medie Economic Times.

Ifølge Economic Times har "den danske regering" skrevet til de indiske myndigheder for at spørge til detaljer om de steder, hvor Niels Holck vil blive holdt indespærret, hvis han udleveres.

- Dette er første gang, hvor udleveringssagen tager en positiv drejning, siger en unavngiven medarbejder hos det indiske Central Bureau of Investigation (CBI) til Economic Times.

Det er CBI, der står for efterforskningen af sagen.

I Indien bliver Niels Holck ifølge Economic Times anklaget for at have nedkastet "hundredvis af AK-47 geværer, anti-tank granater, pistoler, raketstyr og tusindvis af patroner" fra et fly.

Her anser man det for en skandale, at danskeren ikke for længst er blevet udleveret til strafforfølgelse.

Niels Holck har erkendt, at han deltog i nedkastningen af fire ton våben. Han har også tilbudt at deltage i en retssag, hvis den kan blive ført på neutral grund - men ikke i Indien.

Det har dog ikke været tilfredsstillende for Indien.

Ifølge den unavngivne medarbejder hos CBI har de danske myndigheder fået en liste over mulige steder, hvor Niels Holck kan holdes tilbage i Indien.

Forslagene nåede de danske myndigheder i juni måned med "alle specifikke detaljer", siger kilden til Economic Times.

Spørgsmålet er så, om forslagene vil kunne overbevise de danske myndigheder om, at Niels Holck kan udleveres uden risiko for tortur.

Hverken Justitsministeriet eller Rigsadvokaten har dog ønsket at kommentere sagen eller be- eller afkræfte oplysningerne fra Economic Times.