Ikkevestlige forældre slår oftere i opdragelsen

Et spark over knæet eller et slag i ansigtet, hvis der ikke makkes ret. Det er stadig en del af nogle børns opdragelse, 20 år efter at det blev ulovligt at slå børn i Danmark.

19 procent af drenge med ikkevestlig baggrund har ifølge undersøgelsen været udsat for grov vold såsom spark og slag, mens det gælder for ni procent i gruppen af drenge med etnisk dansk baggrund.

Formand for Børnerådet Per Larsen slår fast, at undersøgelsen ikke skelner mellem etnicitet "for at hænge nogle ud", men for at kunne sætte gang i en målrettet indsats.

- Når man snakker om etnicitet, er der noget, der tyder på, at det har en basis i kultur og opdragelsesmønstre i de lande, forældrene kommer fra.

- Og der er det nok langt hen ad vejen mere almindeligt at slå børn i opdragelsesøjemed, end vi har praktiseret i landet de seneste 20 år. Det må vi sige fra over for, siger Per Larsen til Information.

I mange år har politikere, organisationer og myndigheder haft en berøringsangst omkring vold i hjemmet, mener generalsekretær for Red Barnet Jonas Keiding Lindholm.

Især når det kommer til at pege på de grupper, hvor volden er mest udbredt.

- Vi skal blande os i familiers liv, uanset kulturel baggrund, for ellers svigter vi børnene, siger Jonas Keiding Lindholm til Information.

Han peger på, at volden sætter dybe spor hos børn.

- Den meget brutale afstraffelse skaber en enorm utryghed og præger barnets identitet og selvtillid - for mange resten af livet, hvis ikke der bliver grebet ind.

Social- og børneminister Mai Mercado (K) mener, at der er behov for mere end et politisk fokus for at løse problemet.

- Det handler om, at vi voksne - pædagogen, læreren, træneren og alle andre - tager ansvar og gør noget, hvis vi får mistanke om vold mod børn og unge. Og så skal de forældre, der bruger vold, forstå, at det slet ikke er acceptabelt, siger hun til avisen.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af svar fra 4039 elever i 7. klasse.