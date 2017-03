Ikkevestlige børn har store sprogproblemer ved skolestart

En opgørelse foretaget i Københavns Kommune viser ifølge Berlingske, at 44,2 procent af de ikkevestlige børn i børnehaveklasserne i 2015 havde behov for et ekstra sprogstimulerende løft. Det er to procentpoint mindre end året før.

Mange børn med baggrund i ikkevestlige lande er i stor fare for at blive hægtet af i skolesystemet, fordi de ikke behersker det danske sprog.

Men det svarer alligevel til knap hver anden. Dermed ligger tallet langt over andelen af elever med dansk eller vestlig baggrund, som har særlige behov. Den er blot på 11,7 procent.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) mener, at tallene for ikkevestlige elever er alt for høje

- De vidner om, at der er for mange børn, vi ikke får fat i, og som dermed får et dårligere udgangspunkt end andre, siger hun til avisen.

Anders Højen, der er lektor på Aarhus Universitet i sprogtilegnelse, ser også et stort problem.

- Mange får ikke lært at læse og skrive godt nok til at klare sig videre.

- Ikke mindst set i lyset af, at vi også ved, at tosprogede børn fra vestlige lande nok er bagefter dansksprogligt, når de begynder i børnehaveklasse, men oftere lukker hullet til de andre børn, siger han.

I Københavns Kommune har man forsøgt at sætte ind allerede i vuggestuer og børnehaver for at hjælpe børnene med særlige sproglige behov, skriver Berlingske.