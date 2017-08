Idrætten forventer flere frivillige efter aftale

Det gavner den folkelige idræt, at arbejdsløse på dagpenge og efterlønnere må bruge flere timer på frivilligt arbejde i den lokale idrætsforening. Stramme regler har afholdt mange fra at hjælpe med i idrætsforeninger.

Det mener Søren Møller, som er formand for den folkelige idrætsorganisation, DGI. Det er landets næststørste idrætsorganisation med halvanden million medlemmer. Den største er DIF med knap to millioner medlemmer.

- Jeg har en forestilling om, at det omfatter en hel del personer. Nu kan vi gå ud at sige, at de på efterløn og dagpenge aldrig kommer i problemer, hvis du bruger 10 eller 15 timer om ugen, siger Søren Møller

Han glæder sig over, at reglerne lempes i aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. De nye regler træder i kraft til nytår.

Efter aftalen kan 63-årige Inge Precht fra Sunds ved Herning igen arbejde som frivillig.

Det vakte landsdækkende opsigt, da Ankestyrelsen i oktober 2016 afgjorde, at hun blev trukket i efterløn, hvis hun var frivillig ulønnet instruktør i Sunds Forenings Fitness.

Siden har mindst syv efterlønnere få nej fra deres A-kasse til, at de kunne arbejde som frivillige. Derfor er aftalen så vigtig for den folkelige idræt, mener Søren Møller.

- Det betyder rigtig meget. Vi har brug for alle de hænder, som vi kan skaffe. Vi ved, at der en en del efterlønnere og folk på dagpenge, som har sagt nej af nervøsitet for at blive trukket i deres ydelser, når de er blevet spurgt, siger Søren Møller.

Spørgsmål: - Er lovændringen liv eller død for den folkelige idræt?

- Det er for meget at sige. Men der skal stilles på en række forskellige skruer for at have et levende og aktivt foreningsliv, siger Søren Møller.

- Jeg ser ingen grund til, at folk på efterløn og dagpenge ikke skulle være med til at skabe vort samfund gennem frivilligt arbejde. De skal have lov til at engagere sig ligesom andre.