Idrætsboss: Kronprinsens Rusland-støtte er overdramatiseret

Man kan ikke bebrejde kronprins Frederik, at han sidste år gik imod regeringens politik om at udelukke Rusland fra OL, mener direktør i Danmarks Idrætsforbund.

Han mener, at det er naturligt, at man er loyal over for sin bestyrelse.

Sagen er blevet aktuel igen, da Enhedslisten har bedt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) redegøre for, om kronprinsens stemmeafgivning i IOC om russisk udelukkelse fra OL i Rio var i strid med regeringens politik.

DIF-chefen lægger vægt på, at IOC's bestyrelse allerede havde truffet beslutningen om at ikke at udelukke Rusland, da kronprinsen gav sin mening til kende.

IOC lod det være op til de enkelte forbund, om de ville udelukke atleter fra legene i Rio.

- Selv om vi gik ind for, at Rusland skulle udelukkes, så synes vi ikke, at det er verdens største forbrydelse, kronprinsen har begået. Og vi er dem, som har de største interesser i det her, siger Morten Mølholm.

Han peger på, at det er danske atleter, som bliver snydt af dopede russere.

- Men vi er ikke sure over det. Vi har stor forståelse for, at han måtte agere på den måde, siger DIF-chefen.

Spørgsmål: Så du mener ikke, at han kunne have ageret på en anden måde?

- Når beslutningen er truffet, og man får et spørgsmål, om man støtter sin bestyrelse i en sag, der i øvrigt er super kompleks, så nej.

Kongehuset ønsker ikke at kommentere sagen.

Statsministeren støtter kronprinsen under en debat i folketingssalen.

- Jeg synes, at kronprinsen er en fantastisk repræsentant for Danmark. Også i forbindelse med sin rolle i IOC. Han er en kæmpe inspirationskilde for unge og gamle i relation til sport, siger Løkke.