Formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, glæder sig over de fem millioner kroner, som Forsvarsministeriet har bevilget til foreningens soldaterprojekt. Pengene skal bruge på at udvide indsatsen for veteraner med psykiske skader.

Idræt skal hjælpe de psykisk skadede krigsveteraner

Han fortæller, at man har haft positive erfaringer med fysiske aktiviteter for de soldater, som har fysiske skader, og at det også kan have en effekt i arbejdet med de psykiske skader.

- Det er den samme model, vi gerne vil arbejde videre med. Vil vil gerne have, at de veteraner, som har nogle psykiske ar på sjælen, tilsvarende dyrker idræt sammen, er en del af et fællesskab og bruger hinanden.

Idræt i organiserede sociale rammer har i de senere år vist sig at have en særdeles positiv effekt på fysisk skadede soldater i deres kamp for at vende tilbage til en normal civil tilværelse

Da Danmarks Idrætsforenings soldaterprojekt blev søsat i 2011, var en ud af 45 deltagere i gang med uddannelse eller job.

I dag er tallet vokset til to tredjedele af soldaterne, og flere af veteranerne nævner, at idrætsdeltagelsen i soldaterprojekt har bidraget positivt til denne udvikling.

- Idrætten åbner for nogle ting, som giver veteranerne end anden form for terapi, siger Niels Nygaard.

De fysiske aktiviteter vil foregå på samme måde som hidtil, men med en ekstra kærlig håndsrækning, fortæller formanden.

- Aktiviteterne omfatter blandt andet ugentlige træningssessioner, aktiviteter med konkurrencedeltagelse og udflugter til diverse idrætsarrangementer.

Forsvarsministeriet har bevilget fem millioner kroner til foreningens soldaterprojekt, som led i et serviceeftersyn i indsatsen over for veteraner.

Den udvidede indsats skal omfatte de soldater, der er blevet ramt psykisk efter at have været i krig.