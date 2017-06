Ida Auken: Lilleholts vindstøttemodel er dyr og uambitiøs

Og ikke alene er forslaget uambitiøst. Det er også en dyr model, regeringen har valgt, mener De Radikales energiordfører, Ida Auken.

- I stedet for at lave en mindstepris, som vil betyde, at når energipriserne stiger i de kommende år, så skal staten slet ikke betale noget, så har regeringen valgt en model med et fast tilskud.

- Det betyder, at det bliver dyrere for skatteborgerne.

Regeringen foreslår konkret en pulje på 1,3 milliarder over to år. Det er det beløb, kritikerne mener, vil svare til en halvering af den støtte, der i dag gives til landvindmøller.

I dag får de et tilskud på 25 øre per kilowatttime. Men den ordning stopper næste år. Det er derfor, politikerne skal diskutere en erstatning.