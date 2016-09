Id-kontrol får svenskerne til at droppe tog til København

Og det ser ud til, at den ekstra rejsetid, som grænsekontrollen har skabt, fortsat afholder rejsende fra at krydse Øresund.

- Ændringen har været mærkbar allerede fra juli. Folk er holdt op med at tage på ferieture til København, siger Linus Eriksson, som er trafikchef hos Skånetrafikken.

Salget af det svenske periodekort Jojo Øresund er faldet med otte procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Samtidig er antallet af enkeltrejser fra Sverige mod København også blevet færre, siden grænsekontrollen blev indført.

I de første tre måneder af 2016 benyttede 155.000 passagerer sig af tog til lufthavnen. I samme periode sidste år var det tal på omkring 316.000. Det er dermed mere end en halvering.

Det fremgår af en opgørelse fra Københavns Lufthavn over konsekvenserne af id-kontrollen.

- Vi havde ellers regnet med et stigning på fem procent. Men det her er tegn på, at pendlerne virkelig begynder at give op, siger Linus Eriksson.

Grænsekontrollen indebærer, at politiet tjekker alle personer, der rejser ind i Sverige, ved grænsen. De rejsende skal kunne fremvise pas eller andet id.

Ifølge en rapport fra Øresundsinstituttet er rejsetiden mellem Malmø og København steget fra 35 minutter til mellem 52 og 72 minutter.

Ved kontrollen i Københavns Lufthavn i Kastrup skal passagerer på vej mod Skåne stige af toget for at gå igennem id-kontrollen og derefter tage et tog mod Sverige.

Ved den første station i Sverige, Hyllie, holder toget stille i 10 minutter. Her stiger svensk politi og paskontrollanter på toget og udfører grænsekontrollen.

Ved Malmø Centralstation holder Øresundstoget stille i 13-14 minutter, så eventuelle forsinkelser ikke spreder sig til den øvrige svenske togkørsel.