Hvid næsehornsunge er født i Givskud Zoo

Næsehornsfødsler i fangenskab er sjældne, og i Givskud Zoos historie er der kun født to unger før den lille ny.

Derfor var direktør for Givskud Zoo Richard Østerballe ekstra begejstret.

- Der er ingen tvivl om, at det er en meget stor dag for os, og vi synes, at det er en rigtig god nyhed, siger han.

Et næsehorn er drægtigt i op mod 18 måneder, og Mazumba var derfor allerede drægtig, da hun kom til Givskud Zoo. Det var haven klar over, men ungen kom alligevel tidligere end forventet.

- Vi har løbende taget blodprøver på Mazumba for at følge hendes hormonniveau. For en uge siden viste en blodprøve, at der var godt tre uger til, at hun skulle føde. I går lidt over klokken 14 kalder en dyrepasser så og siger, at der er kommet en lille næsehornsunge, siger han.

Mazumba og ungen er hvide næsehorn. Det er den mest almindelig art, men på grund af en massiv jagt på horn, slagtes der flere næsehorn, end der fødes. Det har ført til, at arten er truet.

Det er ikke lykkedes Givskud Zoo at få ungen op på vægten endnu, men Richard Østerballe kalder ungen stor og vurderer, at hun vejer i omegnen af 50-60 kilo.

Selv om ingen ansatte var til stede, gik fødslen godt.

- Hun blev født, var oppe at stå og i færd med at spise i løbet af en halv time, så det er i høj grad en problemfri fødsel, siger han.

De næste dage bliver mor og unge holdt indenfor, så ungen kan vænne sig til klimaet.

Det er i den forbindelse ikke muligt for gæster at se mor og unge, men Givskud Zoo forventer at sætte webcams op i løbet af mandagen, så interesserede kan følge via af Givskud Zoos hjemmeside.

Richard Østerballe forventer, at gæster kan se dem ordentligt til efterårsferien i uge 42.

Den zoologiske have forventer i løbet af den kommende uge at melde ud, hvordan det besluttes, hvad hun skal hedde.