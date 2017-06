Hver tredje læge er blevet opfordret til aktiv dødshjælp

Undersøgelsen er udført blandt 410 læger over hele landet, hvoraf 384 har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de er blevet opfordret af patienter, pårørende eller andre til at yde aktiv dødshjælp.

En undersøgelse udført af Kristeligt Dagblad viser, at en tredjedel - 34 procent - af de adspurgte læger på et eller andet tidspunkt i deres karriere er blevet opfordret til at udføre aktiv dødshjælp.

Undersøgelsen viser desuden, at to tredjedele af læger, der har fået opfordringen til at yde aktiv dødshjælp, har fået den mere end én gang inden for de seneste fem år.

Hver tyvende af disse læger oplyser, at de har fået forespørgslen mere end 10 gange.

Overlæge Lisa Maria Bang er en af de læger, der er blevet spurgt af en patient.

- Jeg oplevede flere patienter, der spurgte om aktiv dødshjælp, da jeg arbejdede på en kræftafdeling. I nogle tilfælde kom ønsket om aktiv dødshjælp fra patienter, der lige havde fået diagnosen.

- Om de så mente det, det er et andet spørgsmål. Det var ofte en krisereaktion, inden patienterne havde fundet ud af, hvilken behandling de kunne tilbydes, fortæller Lisa Maria Bang.

Michael Sprehn, ledende overlæge ved Respirationscenter Syd ved Odense Universitetshospital, behandler patienter med kroniske og sjældne vejrtrækningshandicap og den dødelige sygdom als (amyotrofisk lateral sklerose).

Han betegner ønsket om aktiv dødshjælp som "et ofte frustreret skrig om hjælp fra pårørende" og nogle gange også fra sygeplejersker, der har plejet håbløst syge patienter.

Han er enkelte gange blevet præsenteret for ønsket om aktiv dødshjælp som en forsigtig prøveballon fra blandt andet pårørende.

- Jeg plejer at sige, vi fødes alene, og vi dør alene. Det jeg kan love er, at deres kære ikke kommer til at lide, siger Michael Sprehn.