Hver tredje kvinde tjekkes ikke for livmoderhalskræft

Tag jer tid til at blive undersøgt for livmoderhalskræft, kvinder. Sådan lyder budskabet i ny kampagne.

Alt for mange kvinder i Danmark bliver ikke undersøgt for livmoderhalskræft. Det skal der nu ændres på med kampagnen "Tag dig tid", som kører i Region Midtjylland de kommende måneder.

Når invitationen til en screening for livmoderhalskræft dumper ind ad brevsprækken, vælger hver tredje kvinde ikke at tage imod tilbuddet.

Årsagen er ofte, at kvinderne glemmer at bestille tid til undersøgelsen. Og det kan være en risikabel forglemmelse.

Ved screeningen bliver kvinderne nemlig undersøgt for celleforandringer, og det kan forebygge, at kræft i livmoderhalsen udvikler sig. Særligt de yngre kvinder tager ikke imod tilbuddet.

Berit Andersen, der er overlæge ved Regionshospitalet Randers, håber, at kampagnen kan få kvinderne til at indse, hvor vigtig undersøgelsen kan være for deres sundhed.

- Kvinder, der deltager i screening, nedsætter deres risiko for at få livmoderhalskræft betydeligt. Det er lige vigtigt for kvinder uanset alder at blive undersøgt, siger hun.

Kvinder, som er blevet vaccineret, kan stadig få hpv-virus. Vaccinen beskytter kun mod to typer af hpv, men der findes flere typer, som kan give infektionen, siger Berit Andersen.

- Kvinderne er beskyttet mod cirka 70 procent af de infektioner, som giver livmoderhalskræft. Der er altså stadig 30 procent, som de ikke er beskyttet imod. Og dem kan man kun finde, hvis kvinderne kommer til screening.