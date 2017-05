Hver tredje dansker er ramt af smerter på jobbet

Undersøgelsen viser, at 35,6 procent oplever smerter flere gange ugentligt. Det tal lå på 31,1 procent i en tilsvarende undersøgelse i 2012.

Desuden er andelen af dem, der har svært ved at udføre deres arbejde på grund af smerterne vokset 4,4 til 5,5 procent i samme periode.

Udviklingen kommer bag på Jens Peter Bonde, der er ledende overlæge på arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital.

- At der er tale om en stigning i oplevelsen af smerte, er helt klart overraskende. For vi ved, at der bliver færre tunge løft, fordi tingene bliver mekaniseret.

- Uden at jeg ved det, kunne en forklaring på udviklingen være, at der er tale om mere akkordarbejde eller opskruning af tempo, siger Jens Peter Bonde til Avisen.dk.

For mange bliver smerterne så alvorlige, at de må opgive deres arbejde. Det oplever man i Foreningen af Kroniske Smertepatienter, fortæller formand Pia Frederiksen.

Her kommer folk fra en bred vifte af faggrupper, men det drejer sig typisk om håndværkere som malere, murere, tømrere, sundhedspersonale og personer, der har været ansat i køkkener og i rengøring.

- Generelt går folk for længe med deres smerter, før de kommer til læge, for længe før de sygemelder sig og for længe, før de forsøger at få taget hånd om smerterne, siger Pia Frederiksen til Avisen.dk.