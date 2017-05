Hver tredje afviste asylansøger tager hjem

- Det er helt indlysende, at udlændinge, som har fået at vide, at de ikke må opholde sig i Danmark, skal forlade landet, siger Søren Pape Poulsen.

- Hvis de ikke vil gøre det frivilligt, så må myndighederne gøre alt, hvad de kan, for at gennemføre en udsendelse tvangsmæssigt.

Det er ifølge justitsministeren svært at udsende mange afviste asylansøgere. Deres hjemlande vil hverken samarbejde eller modtage dem. Eller de godkender ikke deres dokumenter.

Ministrene er indkaldt til samrådet af Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, efter at en afvist asylansøger i Sverige kørte en lastbil ind i stormagasinet Åhlens i Stockholm. Fire blev dræbt, og flere blev såret.

Inger Støjberg understreger, at vi er interesset i, at afviste asylansøgere selv forlader landet.

- En udlænding, der forsvinder, er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Vi har en interesse i, at de pågældende udlændinge udrejser af Danmark, siger Inger Støjberg.

Mange udviste udlændinge vil ikke forlade Center Sandholm til fordel for udrejsecentret Kærshovedgaard ved Ikast. Centret med plads til 600 afviste asylansøgere åbnede i marts 2016.

Afviste asylansøgere skal enten bo på Kærshovedgaard eller Sjælsmark. De skal møde hos politiet - typisk tre gange om ugen. Ellers kan de ifølge Inger Støjberg straffes.

- Det er min klare forventning, at den skærpede kurs over for afviste asylansøgere har den naturlige følge, at flere overholder deres forpligtelser. Vi kan dog ikke fuldstændig undgå, at nogle forsvinder, siger Støjberg.