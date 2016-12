Siden reglerne for fyrværkerisalg og -opbevaring blev skærpet i 2004, er salget faldet betydeligt. Arkivfoto af fyrværkeri over Tivoli.

Hver fjerde vil forbyde salg af fyrværkeri til private

Både Silvan og Bauhaus Danmark mærker, at der i befolkningen er en svindende lyst til at købe fyrværkeri.

Det er for mange en tradition at skyde det nye år ind med et batteri eller en raket.

Men en fjerdedel af danskerne vil gøre det ulovligt for private at købe fyrværkeri. Det viser en måling foretaget af Gallup for Berlingske.

