Hver fjerde kræftpatient får ikke behandling til tiden

Hver fjerde kræftpatient får ikke sin livsvigtige behandling til tiden. Det viser nye tal for ventetiderne for behandling fra Sundhedsdatastyrelsen.

Efter et par år med et nogenlunde stabilt niveau og lidt kortere ventetider for kræftpatienterne er op mod 2000 kræftpatienter landet over ikke blevet behandlet til tiden i de seneste måneder.

Fra første kvartal til andet kvartal i 2017 har der været et overraskende fald på landsplan fra 84 procent til 77 procent i antallet af patienter, der bliver behandlet til tiden.

Kræftens Bekæmpelse kalder det alarmerende, at ventetiderne, som blive opgjort hvert kvartal, stiger så voldsomt.

- Jeg kan på ingen måde understrege nok, hvor vigtigt det er, at der bliver rettet op på det her massive svigt, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen.

Blandt landets fem regioner stikker Region Syddanmark markant ud som den eneste region, der klarer sig flot på området.

Modsat er Region Midtjylland på bare et år gået fra at ligge helt i top til nu at ligge helt i bund. To ud af tre patienter med livmoderkræft bliver eksempelvis ikke behandlet til tiden i Region Midtjylland.

For nylig gik historien om københavnske Allan Riise, som ikke fik sin behandling til tiden og derfor døde af bugspytkirtelkræft, landet rundt. Hvilket fik formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) til at give hans familie en offentlig undskyldning.

Men de nye tal illustrerer, at han langt fra er den eneste. Kun knap halvdelen af patienterne med bugspytkirtelkræft, som er en meget alvorlig sygdom, er blevet behandlet til tiden i pakkeforløb i Region Hovedstaden i andet kvartal af 2017.

Tallene viser også, at det i andet kvartal af 2017 kun er omkring halvdelen af kvinder med brystkræft, der bliver behandlet til tiden i samme region.