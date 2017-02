Hver fjerde københavner er indvandrer eller efterkommer

I Københavns Kommune er tallet i gennemsnit cirka 24 procent, mens det i et postnummer som 2700 Brønshøj er 36 procent.

Landsgennemsnittet er på små 13 procent, skriver Berlingske.

Dermed skriver København sig ind i den seneste tids debat om danskhed, der er udløst af, at der i områder som Brøndby Strand og Odense NØ er flere indvandrere og efterkommere end personer af dansk oprindelse.

Udviklingen i Københavns Kommune bekymrer kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

- Jeg frygter, at tallet vil vokse. Det rammer ikke mindst vores folkeskole, hvor alt for mange elever møder op til skolestart og ikke kan dansk.

- Det giver massive integrationsproblemer og problemer med at motivere dem til at tage en uddannelse. Det betyder ikke, at alle ikke klarer sig godt, men der er for mange, der ikke gør, siger han til Berlingske.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev (R) mener, at udviklingen er et udtryk for, at København er "en mangfoldig storby".

Hun hæfter sig især ved stigningen af indvandrere fra vestlige lande.

- Jeg mener ikke, det er interessant at se på, hvor folk kommer fra. Når det så er sagt, ved vi, at vestlige indvandrere bidrager godt til byens vækst og udvikling.

- Hvis vi som en lille åben økonomi skal klare os i en globaliseret verden, skal vi være mangfoldige og globale, siger hun til Berlingske.

Tallene fra DST er opgjort per oktober sidste år og skelner ikke mellem vestlige og ikkevestlige indvandrere og efterkommere.

De viser, at der i Københavns Kommune bor cirka 450.000 borgere med dansk oprindelse og næsten 144.000 med indvandrerbaggrund.