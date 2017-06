Hver fjerde dropper ud af videregående uddannelser

- Valget af uddannelse er et af de vigtigste valg, du skal træffe i dit liv. Der kan være god grund til, at studerende falder fra, men når hver fjerde falder fra, tyder det på, at forventninger og indhold på uddannelsen for ofte ikke passer sammen, siger han i en pressemeddelelse.

- Det er ærgerligt for den studerende, der har spildt sin tid. Og det er beklageligt for uddannelserne, hver gang de mister en studerende, de har brugt ressourcer på, tilføjer ministeren.

Undersøgelsen er foretaget blandt de studerende, der blev optaget i 2011, og som er blevet fulgt i fem år efter studiestart. Siden 2011 er der vedtaget flere reformer på studieområdet.

Frafaldet er størst på erhvervsuddannelserne med 34 procents frafald. Lavest er det på kandidatuddannelserne med 16 procents frafald.

Størstedelen falder fra i løbet af første år efter studiestart. Af dem, der falder fra, begynder to ud af tre på en ny uddannelse efterfølgende.

Ministeren mener, at det høje frafald understreger behovet for, at studerede overvejer deres studievalg grundigt.

- Samtidig må uddannelserne overveje, hvordan de kan forberede de unge på, hvad de går ind til, siger Søren Pind.

Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder på en større undersøgelse af årsagerne til det store frafald.