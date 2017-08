Hver femte dansker kvitter kødet mindst en gang om ugen

Undersøgelsen er repræsentativ, foretaget i august måned og baseret på svar fra 1010 personer, oplyser Dansk Vegetarisk Forening.

Ifølge seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet Sisse Fagt findes der ingen store undersøgelser af kødspisning og vegetarisme i Danmark. Hun mener også, at man skal kigge på den nye undersøgelse med forbehold.

- Deltagerne kan have en stor interesse i emnet, og derfor kan tallene være højere, end hvad virkeligheden er. Det vil være bedre at lave en befolkningsundersøgelse på et bredt udsnit af befolkningen, siger hun.

Sisse Fagt mener desuden, at det ikke er et særsyn, at mange danskere holder sig fra kødet en dag om ugen.

- Vi ved fra nationale kostundersøgelser, at der er dage, hvor man ikke spiser kød. Hvis du spiser en ostemad til morgen, en suppe til frokost og nupper nogle brødmadder til aften, fordi du ikke orkede at lave mad, har du haft en kødløs dag. Det er bare ikke nødvendigvis som følge af et bevidst valg, siger hun.

Ifølge Sisse Fagt er der meget, der påvirker, hvilke typer mad vi kommer i munden.

Eksempelvis oplevede Danmark indtil 2013 en stigning i kødindtaget på grund af populære proteinrige diæter som atkins, paleo og low carb-bølgen.

De seneste fem år er der en tendens til, at det er gået i den anden retning, mener hun, og det skyldes en større bevidsthed om køds rolle for klimaet samt flere film om kødindustrien og dyrevelfærd.

Ifølge analysechef Lars Aarup, Coop, er salget af kød faldet med en til halvanden procent om året siden 2011.