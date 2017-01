Hver femte asylansøgere melder sig som mindreårig

Hvis du er under 18 år og uledsaget af en voksen, har du større chance for at få asyl i Danmark. Og sidste år var andelen af uledsagede mindreårige i det samlede antal asylansøgere rekordhøj.

Ud af de 5976 asylansøgere, der kom til Danmark de første 11 måneder af 2016, oplyste hver femte, at de var under 18 år. Flere af dem vurderes dog at være ældre, skriver Berlingske.

I 1999, som er det første år, der findes tal for i de officielle statistikker, var andelen af uledsagede mindreårige en procent. I 2015, hvor der med 21.000 kom rekordmange asylansøgere, var andelen 10 procent.

Mange af de unge ved ikke, hvor gamle de er, påpeger Jytte Lindgård, der er formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater. Men der er også tilfælde, hvor de forsøger at udgive sig for at være yngre, end de er.

- Det er forståeligt, at de gør det, for det sikrer dem bedre vilkår og øger deres chancer for at kunne blive i landet, siger Jytte Lindgård til Berlingske.

Asylansøgeres alder vurderes blandt andet af en læge på Retsmedicinsk Institut, der undersøger kropsbygning og kropsbehåring. Der bliver også taget et røntgenbillede af tænderne og asylansøgerens hånd.

I 2016 blev der truffet 932 afgørelser om en asylansøgers alder. I tre ud af fire tilfælde blev ansøgeren vurderet til ikke at være mindreårig. I 2015 blev der truffet 351 afgørelser, og to tredjedele blev vurderet til at være voksne.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) understreger, at regeringen hele tiden ser på, om man kan "gøre det mindre gunstigt at komme til Danmark":

- For jeg mener ikke, vi skal servicere de her unge på alle ledder og kanter, som vi ikke er forpligtet til, siger hun til Berlingske.

Uledsagede mindreårige har blandt andet ret til en hurtigere sagsbehandling, ret til en personlig repræsentant, bedre mulighed for at søge om familiesammenføring for opholdstilladelse trods afslag på asyl.