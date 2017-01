Hver femte asylansøger melder sig som uledsaget barn

Mange asylansøgere meldte sig i 2016 som uledsagede mindreårige. Flere vurderes dog at være over 18 år.

Tallene viser, at der er kommet en langt større andel af uledsagede mindreårige. Ud af de 5976 asylansøgere, der kom til Danmark i de første 11 måneder af 2016, oplyste hver femte, at han eller hun var under 18 år.

Det er den højeste andel af uledsagede mindreårige i den samlede asylstrøm siden 1999. Det er det første år, der findes tal for i de officielle statistikker.

I 2015, hvor der kom rekordmange asylansøgere til Danmark, var andelen ti procent eller 2144 uledsagede mindreårige. I 1999 var andelen blot én procent.

Knap halvdelen af dem, der meldte sig som uledsagede mindreårige i 2016, kommer fra Afghanistan. Også Marokko, Eritrea og Somalia tegner sig tilsammen for en stor del.

Generalsekretæren i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, kalder i Berlingske stigningen for "markant".

Han understreger, at det er vanskeligt at pege på en entydig forklaring. Han har dog et bud på, hvorfor flere asylansøgere melder sig som mindreårige:

- Det handler om, at der er rigtig mange langvarige konflikter flere steder i verden, og vi har meget store flygtningepopulationer, hvoraf halvdelen er børn.

- Børnene er særligt hårdt ramt, og deres uddannelse og fremtidsudsigter er der simpelthen ikke, siger han.

Mindreårige asylansøgere, der kommer til Danmark alene, har mere fordelagtige vilkår i asylsystemet end voksne.

De har blandt andet ret til en hurtigere sagsbehandling, bedre mulighed for at søge om familiesammenføring, ret til en personlig repræsentant til at varetage deres interesser samt bedre mulighed for at få opholdstilladelse, selv om de har fået afslag på asyl.

I 2015 var 77 procent af de uledsagede mindreårige, der kom til Danmark, mellem 15 og 18 år. 17 procent var 12-14 år gamle, mens seks procent var i alderen 0-11 år, skriver Berlingske.

I mange tilfælde er der dog stor tvivl om asylbørnenes alder. Opstår der en mistanke om, at et barn i virkeligheden er over 18 år, kan Udlændingestyrelsen bede om at få foretaget en aldersvurdering på Retsmedicinsk Institut.

Det gør man ved at røntgenfotografere tænderne samt gennem en samtale og en fysisk undersøgelse.