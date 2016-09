Send til din ven. X Artiklen: Hver dag begynder 40 unge under 18 at ryge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hver dag begynder 40 unge under 18 at ryge

Eksperter taler for døve øren. Nye tal viser, at 40 unge dagligt begynder at ryge trods årelange advarsler.

Danmark - 07. september 2016 kl. 11:31 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om undersøgelser viser, at rygning er skadeligt for helbredet og medfører større risiko for kræft og tidlig død, er der stadig mange unge, der begynder at ryge. Hver eneste dag begynder 40 unge under 18 år at ryge. Det fremgår af en analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her er forskerne bag analysen selv overrasket over antallet af nye rygere blandt de helt unge.

- Man har i så mange år forsøgt at forebygge, at især børn og unge overhovedet skulle begynde at ryge, så 40 nye rygere om dagen er utroligt mange. - Forebyggelsesmæssigt er vi ude i noget nær en katastrofe, siger professor Janne Tolstrup, Statens Institut for Folkesundhed. De fleste nye rygere begynder at ryge lejlighedsvist, det vil sige, at de i starten tager sig en smøg i ny og næ, for eksempel til fester eller når de er sammen med vennerne. - Der er selvfølgelig ingen unge, der starter med at være storrygere og ryge en pakke om dagen. Alligevel er der grund til at være bekymret, for vi ved, at rygning er stærkt vanedannende. - Mange har svært ved at holde op, når de først er begyndt, siger Janne Tolstrup. Blandt gymnasieelever er der 12 procent, der ryger dagligt, mens 34 procent ryger af og til eller sjældent. På erhvervsuddannelserne er der 37 procent daglige rygere, mens 20 procent ryger af og til eller sjældent. Gymnasieelever, der ryger dagligt, ryger i gennemsnit 9,3 cigaretter om dagen, mens dagligrygere på erhvervsskoler i gennemsnit tænder 15,2 smøger dagligt.