Hver anden dansker overvurderer kriminaliteten

Der bliver begået færre røverier og indbrud i dag end for fem år siden. Alligevel tror cirka hver anden dansker, at udviklingen er gået den gale vej.

Mellem 36 og 55 procent har en opfattelse af, at der i dag forekommer flere voldsforbrydelser, røverier, indbrud, biltyverier, straffelovsovertrædelser og unge, der begår kriminalitet, i forhold til for fem år siden.

Virkeligheden er, at der i dag bliver begået færre overtrædelser med røverier, indbrud, biltyverier, ungdomskriminalitet og straffelovsovertrædelser i forhold til for fem år siden.

Alligevel mener mellem 74 og 85 procent af danskerne, at der sker flere eller samme antal overtrædelser som for fem år siden.

Det er især kvinderne, som overvurderer kriminalitetsniveauet og fejlvurderer udviklingen i negativ retning.

Ti procentpoint flere kvinder end mænd tror, at der i dag forekommer flere biltyverier, indbrud, voldsforbrydelser og røverier end for fem år siden.

Også de danskere, der i undersøgelsen angiver at være mest bekymrede for kriminalitet, overvurderer forekomsten af kriminalitet. De mener, at cirka hver femte dansker har været udsat for vold, tyveri eller indbrud det seneste år.

Men ifølge offerundersøgelser var blot ti procent i 2015 udsat for tyveri, mens tre procent var udsat for indbrud og 1,3 procent for vold.

922 personer har besvaret spørgeskemaet bag rapporten.