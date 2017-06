Hver 20. ung er hverken i uddannelse eller i job

Den tegner et danmarkskort over, hvor i landet der bor flest og færrest udsatte unge, som har stået uden uddannelse og job i to år.

Jammerbugt i Nordjylland er en af de kommuner, hvor der bor flest udsatte unge. Her står knap hver tiende, eller 9,5 procent, af områdets unge uden et eksamensbevis eller en lønseddel.

Der er langt til uddannelserne, og det er en hindring for områdets unge, mener borgmester Mogens Gade (V).

- Vi har kun tre uddannelsesinstitutioner i området. Og det er en udfordring, at der er knap så stor tradition for at gå videre med uddannelse.

- Derfor har vi et stærkt samarbejde med de lokale uddannelser for at give vores unge lyst til at uddanne sig. Samtidig samarbejder vi om et sluseforløb med andre uddannelser, som ligger centralt i landet, siger han.

Borgmesteren erkender udfordringen, men han mener, at flere unge er kommet i gang siden 2014.

Brønderslev, Lolland og Kalundborg er ligeledes blandt de kommuner, som huser flest udsatte, mens der i kommunerne Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk og København bor færrest. Udsatte unge bor derfor ikke kun i landets yderkommuner.

Odsherred Kommune i Vestsjælland er det sted i landet, hvor der bor flest udsatte unge. Her har flere end hver tiende, eller 11 procent, af de unge ikke en uddannelse eller et job.

Anders Vedberg leder Ungeenheden i Odsherred, som arbejder for at støtte unge mennesker, der har vanskeligheder, med at komme i uddannelse. Han oplever, at udfordrede unge gerne vil uddanne sig.

- Vi ser et mønster hos de unge mennesker, vi arbejder med. Det er typisk, at de ikke har haft den store støtte hjemmefra. De føler ikke, at de hører til nogle steder.

- Til det hører, at det kan være svært at følge med i skolen. Og så har man ikke de formelle ting på plads, det kræver at klare en ungdomsuddannelse, siger han.

Det er både faglige, sociale og psykiske udfordringer, som gør det vanskeligt for de unge at finde motivationen til at uddanne sig, mener Anders Vedberg.