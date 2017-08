Hundredvis har henvendt sig til politiet i ubådssag

Og dem er politiet i fuld gang med at bearbejde.

- Det er det lange, seje træk, vi er gået i gang med. Vi skal reagere på de henvendelser, vi har fået, fortæller efterforskningsleder Jens Møller.

- Vi har fokus på at indsamle oplysninger og bearbejde dem og på den måde bygge en sag op, siger han.

Efterforskningslederen lover samtidig, at politiet vil tage kontakt til alle, der har henvendt sig.

Københavns Politi har sigtet den 46-årige Peter Madsen - også kendt som "Raket-Madsen" - for at have dræbt Kim Wall.

Madsen og Wall stævnede torsdag den 10. august ud fra Københavns havn i Madsens hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus". Dagen efter forliste ubåden syd for Drogden fyr. Madsen reddede sig i land. Kim Wall var væk.

Allerede dagen efter blev Peter Madsen fængslet i sagen. Han fortalte under grundlovsforhøret, at Kim Wall var død i en ulykke, og at han havde skaffet liget af vejen.

Mandag skyllede en kvindetorso - altså en krop uden hoved, uden arme og uden ben - i land på det sydvestlige Amager. Selv om ligdelen var forsøgt tynget ned med metal, var den kommet op til overfladen af Køge Bugt og var skyllet i land.

Onsdag viste en dna-analyse af torsoen, at der var tale om Kim Wall.

Fredag morgen er dykkere i Dragør Havn ved at gennemsøge området. Det var her, at Peter Madsen gik i land, efter at han blev reddet fra sin forliste undervandsbåd.

Ifølge Jens Møller ligger der ikke noget konkret fund til grund for, at man har valgt at sætte dykkere ind fredag morgen.

Et konkret fund gjorde svensk politi til gengæld torsdag eftermiddag. En borger bjærgede fra havet ved Falsterbo en "mulig kropsdel", hed det sig.

Delen blev straks undersøgt af forskere på universitetet i Lund med henblik på at afklare, om det kunne stamme fra Kim Wall. Men det gjorde den ikke. Faktisk stammede den ikke engang fra et menneske, men fra et dyr.

Ud over de manglende dele af Kim Walls lig leder politiet efter det tøj, hun var iført, da hun og Peter Madsen stævnede ud.

Det drejer sig om en orange trøje, en sort og hvidmønstret nederdel samt et par hvide sko.