Hundredvis får penge tilbage i sag om integrationsydelse

1322 københavnere blev sidste år tvunget over på integrationsydelsen, der svarer til SU-niveau.

I næsten 30 procent af sagerne er der truffet nye afgørelser. Det betyder, at borgere har fået penge tilbage, og at de kommer over på en anden ydelse. Det skriver Avisen.dk.

- Vi har pr. 6. juli 2017 genvurderet 1018 af sagerne. Det vil sige, at den oprindelige afgørelse om integrationsydelse er blevet vurderet på ny.

- Gennemgangen af de resterende pågår stadig, lyder det fra Lisbet Rasmussen, der er afdelingschef hos København Kommunes Ydelsesservice, i et skriftligt svar til Avisen.dk

Foreløbig er 294 københavnere fjernet fra den udskældte integrationsydelse for i stedet at komme tilbage på enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

- Der er sket efterbetaling i størstedelen af disse sager. De resterende efterbetalinger vil blive gennemført i løbet af juli måned, skriver Lisbet Rasmussen til Avisen.dk.

November sidste år orienterede det nuværende Udlændinge- og Integrationsministerium landets øvrige kommuner om, at det i flere tilfælde var ulovligt, at danskere var tvunget fra kontanthjælp over på den markant lavere integrationsydelse.

Ministeriet opfordrede derfor kommunerne til hurtigt at se på sagerne med friske øjne med henblik på potentielt at give de berørte borgere penge tilbage.

I januar kunne Avisen.dk dog fortælle, at kun få borgere i landets fem største kommuner havde fået efterbetaling, selvom de ulovligt var sat på integrationsydelse. I dag er der stadig borgere, der venter på svar.

Og det er lang tid at gå i uvished, påpeger lektor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen.

- Kommunerne skal genvurdere sagerne hurtigst muligt. Der er dog tale om et betydeligt antal sager, der skal genvurderes, siger han til Avisen.dk.