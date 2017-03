Københavns Politi greb ind mod dette flag under statsbesøget af præsident Hu Jintao i 2012. En kommission søger at opklare, hvorfor ordensmagten greb ind mod tibetanske flag (arkivfoto).

Hukommelsen svigter PET-mand i Tibetsagen

Sikkerhedsmand i PET kan ikke forklare baggrund for trusselsvurdering om kinesisk frygt for at tabe ansigt.

En medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste (PET) siger torsdag i Tibetkommissionen, at han ikke kan huske at have deltaget i et møde om det kinesiske statsbesøg i 2012.

Klappen er altså gået ned for manden, der optræder som 766 - og det finder kommissionens udspørger påfaldende.

766 står ellers opført som deltager i et møde i Udenrigsministeriet 1. juni 2012, hvilket var 14 dage før besøget af den daværende kinesiske præsident Hu Jintao. Punkt tre på dagsordenen var "sikkerhed."

- Jeg kan simpelthen ikke erindre det, siger 766.

Kommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, undrer sig - og kommer med en bemærkning om, at det er en "påfaldende ringe erindring".

- Det er muligt, men der er også gået fem år, svarer PET-betjenten, der er såkaldt sikkerhedskoordinator.

Hans forklaring er, at det var kollegaen 764, der var den primært ansvarlige for statsbesøget.

Kommissionen skal opklare, hvordan det gik til, at politiet besluttede at hindre borgere i at vifte med tibetanske flag under statsbesøget.

Inden den prominente gæsts ankomst sendte 764 en såkaldt trusselsvurdering til Københavns Politi. Heri står, at det er "meget afgørende" for kineserne, at "de ikke taber ansigt ved konfrontation med demonstrationer eller lignende".

Udspørgeren vil vide, hvad politiet skulle bruge den oplysning til?

- Det er en servicemeddelelse, siger 766.

- Vi kommer ikke med et svar på, hvordan man skal udføre arbejdet på gaden, tilføjer han.

Hvad skal politiet gøre, hvis man ønsker, at præsidenten ikke skal tabe ansigt?

- Vi er ude i hypoteser nu. Jeg skal sidde og forholde mig til, hvad en kollega har skrevet, protesterer PET-betjenten.

Har du drøftet med kollegaen, hvad "tabe ansigt" betyder?

- Det kan jeg ikke seriøst svare på. Det er et begreb, der åbenbart er opstået under møder med ambassaden, lyder svaret.

Dermed hentyder 766 til, at hans kolleger holdt ikke mindre end fire møder med kinesiske diplomater forud for besøget. To gange på kinesiske restauranter og to gange på den kinesiske ambassade.

Udspørgeren borer videre: Hvilket formål tjener det at oplyse politiet om, at det er "meget afgørende" for kineserne ikke at tabe ansigt ved demonstrationer?

- Det er min klare overbevisning, at det er skrevet ind for at belyse så objektivt som muligt om den opgave, man skal i gang med, svarer han.