Hpv-hotline skal informere skræmte forældre om vaccine

Flere end hver anden forældre er bange for at lade deres børn vaccinere mod livmoderhalskræft.

Det sker, efter at en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at mange forældre ikke ved, om deres døtre bør få hpv-vaccinen.

Kræftens bekæmpelse åbner for en hpv-hotline for forældre, som er i tvivl, om de skal lade deres døtre få vaccinen mod livmoderhalskræft.

- Det er bekymrende, at mange forældre primært får information om hpv-vaccinen fra de sociale medier, udtaler overlæge i Kræftens Bekæmpelse Ulla Axelsen i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt, at man er kritisk over for sine kilder, når man indhenter information om så vigtigt et emne som vaccination, siger hun.

I undersøgelsen, hvor 1053 forældre har deltaget, svarer mere end hver anden, at de er i tvivl, om de vil lade deres døtre vaccinere, eller at de har besluttet ikke at gøre det lige foreløbig.

Derudover svarer tre ud af fire forældre, at de har brug for mere information om HPV-vaccinationen, inden de træffer en endelig beslutning om, hvorvidt de vil lade deres datter vaccinere.

- Derfor håber vi jo på, at vi med hpv-linjen kan klæde folk så godt på, at de efterfølgende kan træffe en beslutning på et veloplyst grundlag.

- Vi vil naturligvis ikke lægge skjul på, at vi som udgangspunkt anbefaler, at piger i 12-års alderen får vaccinen, men det kan vi godt gøre på en ordentlig og saglig måde, hvor vi samtidig taler om de bekymringer, der måtte være i forbindelse med en vaccination, siger Ulla Axelsen.

Hpv-linjen vil være åben tirsdag og torsdag aften fra klokken 19-21 i resten af 2016.