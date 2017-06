Hotline til politi giver postbude mod på at gå i Vollsmose

- Konkret betyder det for vores medarbejdere, at de har fået et akutnummer, de kan ringe på, som går direkte til patruljen i Vollsmose, siger Michael Frølich, chef for distribution i PostNord Danmark.

Han holdt onsdag morgen møde med Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og Fyns Politi, ligesom politiet har mødtes med postens medarbejdere.

Ifølge Michael Frølich måtte postbudene også holde pause fra Vollsmose i 2013, men ellers er det en helt usædvanlig situation, at utryghed afholder postbudene fra at levere breve og pakker.

- Det er heldigvis ikke normalt. Normalt er vores ansatte glade for at gå i området, siger han.

Det var to hændelser i sidste uge, der fik selskabet til at holde sig væk fra bydelen. Her blev der blandt andet begået indbrud i en postbil, og to postbude blev truet og chikaneret.

Især et tilfælde, hvor et postbud blev grebet fat i og truet i en opgang i bydelen, har sat spor blandt medarbejderne.

Det er endnu usikkert, om de postbude, som var udsat for chikanen, vender tilbage til Vollsmose, eller om de fremover skal dele post ud andre steder i Odense.

- Det er i høj grad op til dem selv. Medarbejderne har egentlig været glade for at komme derude, men det er klart, at sådan en situation her gør, at man skal overveje, om man nu også vil blive ved med at komme derude, siger han.

Ifølge Michael Frølich er der omkring 8-10 ansatte, der har deres faste gang i Vollsmose.

- Det er ikke nye medarbejdere, vi sætter ind der. Det er robuste medarbejdere, vi har til at gå i området, som er vant til at begå sig i området og tage dialogen. Man skal fare med lempe og ikke lade sig provokere, siger distributionschefen.

Fyns Politi har tidligere understreget, at de er massivt til stede i Vollsmose, hvor der ligger en lokalpolitistation, og hvor politiet patruljerer døgnet rundt.

PostNord, politi og borgmester har aftalt et nyt møde om tre måneder for at følge op på, hvordan indsatsen har fungeret.