Hotelgæst får fire års fængsel for at voldtage stuepige

Den dømte, Janus Skærbye Lembke Jensen, har under hele sagen nægtet sig skyldig med henvisning til, at han ikke kunne huske noget. Han overvejer nu, om han vil anke dommen.

En 28-årig hotelgæst er ved Retten i Næstved idømt fire års fængsel for voldtægt af en stuepige. Voldtægten skete på Hotel Comwell i Korsør efter en julefrokost.

Den 34-årige stuepige blev under voldtægten slået adskillige gange i hovedet og på kroppen. Retten vurderede da også, at der var tale om voldtægt af særlig farlig karakter.

Retten fastsatte desuden en erstatning til kvinden på sammenlagt 130.000 kroner. De 50.000 kroner er erstatning for svie og smerte, mens de 80.000 er erstatning for tort.

Erstatning for tort gives blandt andet i voldtægtssager, fordi offeret har været udsat for en krænkelse på sin selvfølelse.

Det var på et dametoilet i hotellets kælder, at den 34-årige kvinde blev overfaldet. I mere end en time blev hun ved femtiden om morgenen den 3. december i fjor udsat for gerningsmandens overgreb.

Ud over voldtægten fik kvinden revet totter af hår ud, og hun troede, at hun skulle dø, da gerningsmanden holdt hende i et halsgreb.

Inden voldtægten havde den stærkt berusede mand lavet afføring i hotellets personalerum. Afføringen var blevet tørret af flere steder i rummet. Manden havde forinden været til en firmajulefrokost på hotellet.

Hans forsvarer har under sagen påstået, at Janus Jensen var i en patologisk rus, og at han derfor burde frifindes for straf. Men den vurdering gik retten altså ikke med til.

Tværtimod var en af sagens nævninger klar til at idømme Jensen en straf på fire et halvt års fængsel. Men de øvrige nævninger og dommere var enige om en straf på fire år, så det blev udfaldet.