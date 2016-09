Katia Østergaard, der er administrerende direktør i Horesta, glæder sig over regeringens nye turismestrategi, men hun efterlyser også et svar på, hvordan væksten skal finansieres.

Hotelbranchen mangler svar på finansiering af turismeplan

Regeringens strategi for turisme får generelt ros, men Horesta savner et svar på, hvordan væksten finansieres.

Hotellernes brancheforening, Horesta, roser strategien for at være ambitiøs. Foreningen mangler dog svar på, hvordan milliardvæksten skal finansieres. Sådan lyder det fra Katia K. Østergaard, der er administrerende direktør i Horesta, i en pressemeddelelse.

- Hvis ambitionen skal nås, mener vi, at det kræver øget fokus på finansiering af strategien. Vi skal have nye stærke tiltag, der kan forbedre erhvervets internationale konkurrencekraft.

- Vi er ikke i tvivl om, at vi med udviklingen i turisterhvervets virksomheder sagtens kan bespise og redde senge op til det antal turister i 2025, som regeringen lægger op til.

- Vi havde dog håbet på et øget fokus på branchens rammevilkår, som er nødvendigt, hvis det danske turismeerhverv fortsat skal kunne følge med vores nabolande, siger hun.

Flere andre organisationer roser overordnet strategien. VisitDenmark mener den kan skabe vækst i turismen, og Dansk Erhverv kalder strategien for en milepæl.

- I Dansk Erhverv er vi enige i anbefalingerne og de foreslåede strategiske indsatsområder.

- Det er nu afgørende at sikre, at alle aktører bakker op. Vi forventer, at regeringen følger udviklingen tæt og undervejs sætter gang i nødvendige og supplerende initiativer, siger Susanne Nordenbæk, der er chef for turisme i Dansk Erhverv, i en meddelelse.

Dansk Industri, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening hilser også turismeplanen velkommen.

Regeringen har som en del af strategien lanceret en række indsatsområder, der skal sikre den ønskede vækst i turismen.

Det gælder blandt andet et øget bundfradrag på udlejning af helårsboliger og sommerhuse. Derudover skal strandbeskyttelsesreglerne justeres, så der åbnes op for at bygge mindre turismefaciliteter tæt på kysten.

Lempelserne af reglerne for naturbeskyttelse bliver taget godt imod af Martin Damm, der er formand i Kommunernes Landsforening.

- I KL er vi rigtig glade for forliget, fordi det sender et tydeligt signal om, at serveretten nu i højere grad ligger på lokale og kommunale hænder, siger han til KL's hjemmeside.