På Horsens Sygehus må man hver uge aflyse mellem to og fire kræftundersøgelser, fordi borgerne ikke har modtaget indkaldelsen rettidigt, selv om den er sendt som et såkaldt quickbrev.

Hospitalsindkaldelser når ikke frem i tide med posten

Jyllands-Posten fortæller, hvordan man på Horsens Sygehus hver uge må aflyse mellem to og fire kræftundersøgelser, fordi borgerne ikke har modtaget indkaldelsen rettidigt.

Det har uheldige konsekvenser for patienter og sundhedsvæsen, at Postnord ikke kan leve op til sit løfte om at levere et såkaldt quickbrev, dagen efter at det er blevet afsendt.

Det er ifølge Rune Sørensen, der er fuldmægtig i Region Midtjylland, et stort problem.

- Det kan være ret slemt, når et brev bliver to-tre dage forsinket i forbindelse med for eksempel et lovpligtigt udredningsforløb i en kræftpakke, hvor der er korte frister, siger han til Jyllands-Posten.

Region Midtjylland har selv løbende testet postens rettidighed ved at sende 30 quickbreve til udvalgte modtagere.

I september blev under 50 procent leveret til tiden. I november så det noget bedre ud, da mellem 70 og 75 procent af brevene fremme dagen efter.

Disse tal kan Peter Kjær Jensen, der er direktør for Postnord Danmark, ikke genkende.

Postnords test af quickbrevene udført af et eksternt firma viser, at rettidigheden ligger på den gode side af 90 procent.

- Men det er ligegyldigt, hvad jeg siger om kvalitet. Hvis ikke mine kunder oplever den kvalitet, er det utilfredsstillende for mig.

- Det er dobbelt uheldigt, hvis nogle af dem, som bliver ramt, er nogle af de svageste danskere, siger han til Jyllands-Posten. Han lover, at arbejde for at få procenten op.