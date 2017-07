Hospitalsdirektør erkender ansvar for mammografisjusk

Overlægen mistænkes for at have sjusket med brystkræftundersøgelser. Over 3000 kvinder tilbydes nu at få en ny undersøgelse, da der kan være fejl i den, de tidligere har været til.

Under sin fem år lange ansættelse på hospitalet i Viborg har han været indblandet i syv klagesager. Det har dog ikke haft nogen konsekvenser.

- Det er klart, at vi skal jo følge op, når der kommer klage- og erstatningssager, og sørge for, at det bliver indskærpet over de pågældende, og det bliver sikret, at man faktisk følger de retningslinjer, der ligger, siger Lars Dahl Pedersen.

- Der ligger selvfølgelig et ansvar hos en afdelingsledelse og i sidste ende hos en hospitalsledelse.

Det angivelige sjusk med de kliniske mammografi-undersøgelser blev først opdaget, da en kollega til overlægen i starten af juni råbte vagt i gevær.

Og hospitalsdirektøren vedkender sig, at der ikke virker til at have været den nødvendige opmærksomhed i den afdeling på hospitalet, som overlægen var tilknyttet.

- Man må jo sige, at der bliver udført ganske mange undersøgelser af denne type hver eneste dag året rundt, siger han.

- Derfor har der tilsyneladende ikke været den bevågenhed i den afdeling, som det nu handler om.

Sagen om overlægen får nu hospitalet til at stramme op i forhold til klagesager. Det fremgår mandag af en redegørelse fra Hospitalsenhed Midt.

Blandt andet vil læger og andre ansatte, der har været indblandet i klagesager, fremover blive registreret ved navn.

Overlægen selv er fritaget fra alle sine opgaver. Han fratræder sin stilling 31. juli.