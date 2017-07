Hospital strammer op efter overlægesjusk med mammografier

Blandt andet vil hospitalet nu sikre, at det noteres med navn, når læger og andre ansatte bliver involveret i klagesager.

En mandlig overlæge er mistænkt for at have lavet fejl i kliniske mammografi-undersøgelser på hospitalet i Viborg. Han menes at have overset kræftknuder hos mindst otte kvinder.

Det var en kollega, der i starten af juni gjorde opmærksom på, at der så ud til at være problemer med de kliniske mammografier, der var udført af overlægen.

Siden har det vist sig, at han også tidligere har stået over for en række klagesager. Det fik dog ingen konsekvenser.

I redegørelsen peger Hospitalsenhed Midt på, at disse sager er blevet behandlet én for én, og det derfor ikke har været muligt at se sammenhæng imellem dem.

Den praksis vil Regionshospitalet i Viborg nu ændre på. Fremover skal de enkelte sager også behandles i sammenhæng med tidligere sager.

Dermed håber man at kunne forhindre, at der overses problemer med hospitalets læger og ansatte.

Før overlægen kom til Viborg i 2009, var han ansat på Regionshospitalet i Randers. Også her var han indblandet i klagesager.

Hans nye arbejdsplads blev dog ikke orienteret om afgørelserne i sagerne. Nu arbejder Region Midtjylland på at finde ud af, hvordan den slags viden kan deles mellem hospitalerne.

Regionshospitalet i Viborg har gjort det muligt for de kvinder, der er blevet undersøgt af overlægen, at blive undersøgt allerede i løbet af juli.

Samtidig har hospitalet åbnet en hotline, hvor de kan søge råd og vejledning. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad har 1220 kvinder ringet til linjen i løbet af den første uge.