Horesta vil have ændret fradragsregler for udlejning

Hotellernes brancheforening Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, er som udgangspunkt positivt over for skatteminister Karsten Lauritzens (V) forslag om at øge private udlejeres fradrag til gengæld for automatisk indberetning af skatteoplysninger.

- Vi har selv efterlyst en indberetning mage til den, man i dag har for sommerhusenes vedkommende, hvor fradraget bliver fordoblet fra 10.500 kroner til 21.000 kroner, når man udlejer via et bureau, der indberetter indtægterne til Skat.

- For som udgangspunkt er der ingen forskel. Hvad enten der er tale om et sommerhus på vestkysten eller et hus i Vallensbæk, er der tale om korttidsferieudlejning, siger hun.

Horesta mener dog, at konkurrencen mellem hoteller og private bliver endnu mere skævvredet, hvis forslaget gennemføres.

Private udlejere har i dag et fradrag på 24.000 kroner eller 1,33 procent af ejendommens værdi.

Hvis de derudover får et fradrag på 10.000 kroner oveni, så vil udlejningen for manges vedkommende blive skattefri, og det undrer Horesta sig over.

- Det undrer os, at der beløbsmæssigt skal være så stor forskel på fradraget for et sommerhus i Vestjylland og en lejlighed i København, når der reelt er tale om det samme.

- Vi byder konkurrencen fra Airbnb velkommen, og vi tror faktisk også på, at det kan gøre kagen større. Det skal bare ske på lige vilkår, og med det øgede fradrag bliver uligheden bare øget.

- På den måde giver man denne type nye virksomheder langt bedre vilkår end de eksisterende virksomheder, siger Kirsten Munch.

Airbnb offentliggjorde i december en statistik over deres brugere i Danmark. Den viste, at den typiske bolig bliver udlejet 22 gange om året med en gennemsnitlig indtægt på 13.800 kroner til følge.