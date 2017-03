Hollywoodstjerner om ny Trier-film: Vi føler os trygge

Tirsdag møder han den internationale presse i Sverige, hvor optagelserne til filmen er i gang, for at tale om sin kommende film "The House That Jack Built".

Den danske instruktør Lars von Trier, der står bag flere anmelderroste og prisbelønnede film, har kastet sig over et nyt filmprojekt.

Og det er en oplagt instruktør, som flankeret af sine hovedrolleindehavere, Jack Dillon og Uma Thurman, sætter ord på filmen, der handler om seriemorderen Jack.

Selv er den erfarne instruktør ikke helt sikker på, hvordan han vil sætte sit personlige præg på den blodige genre.

- Nu er jeg 61, og jeg kan tillade mig at sige, at jeg har ingen idé om, hvordan jeg vil gøre det, men måske er det ud fra et instinkt, siger Lars von Trier til den fremmødte presse.

Filmens to internationale stjerner har dog fuld tillid til den danske instruktør.

- Lars' film er altid unikke. Vi har kun arbejdet sammen i et par dage, men jeg nyder virkelig oplevelsen. Lars tager fuldt ansvar for sine film, siger Matt Dillon og fortsætter:

- Vi skuespillere ved, at man kan levere en god præstation, men så bliver det redigeret på en måde, hvor man ruller med øjnene og tænker: "Hvad har jeg gjort her?". Men jeg føler mig i meget gode hænder med Lars.

Også skuespillerinden Uma Thurman, der er kendt fra film som blandt andet "Pulp Fiction" og "Kill Bill"-filmene, roser den danske instruktør.

- Da jeg arbejdede med Lars tidligere, havde jeg en vidunderlig tid. Lars er en fantastisk instruktør for skuespillere, siger Uma Thurman.

"The House That Jack Built" handler om seriemorderen Jack, der over en periode på 12 år begår adskillige mord og anser hvert mord for at være et kunstværk i sig selv.

I filmens hovedrolle som Jack ses amerikanske Matt Dillon, der er kendt fra film som "Crash" og "Drugstore Cowboy".

Også den danske skuespillerinde Sofie Gråbøl er med på rollelisten i Lars von Triers kommende film.

"The House That Jack Built" ventes at få premiere i 2018.