Hollandske oplysninger kan sende bøderegn over Uber-chauffører

Det er ikke første gang chauffører for kørselstjenesten Uber, der senere har trukket sig ud af Danmark, anklages. Men i den bunke af beviser, som anklageren vil fremlægge, ligger der nogle nye papirer.

I de første straffesager, der blev afgjort af Østre Landsret i november 2016, var der tale om enkelte tilfælde af ulovlig kørsel, som politiet havde opdaget.

De nye sager bygger derimod på oplysninger, som Skat har fået fra de hollandske skattemyndigheder, hvor Uber har hovedkvarter.

I de nye sager skal det vise sig, om domstolene vil sige god for de hollandske oplysninger og lægge dem til grund.

Såfremt dommerne nikker til de hollandske oplysninger som bevis for ulovlig kørsel, er der fri bane for et stort antal sager mod andre chauffører - og for en ny sag mod selve selskabet for medvirken til piratkørsel.

Tidligere har Uber indvilget i at betale en bøde på 30.000 kroner.

Henrik Karl Nielsen, der er advokat på området, hvor han tidligere har repræsenteret taxibranchen, mener, at bødestørrelsen er bemærkelsesværdig.

- Jeg kender ikke til, at man er gået efter så store bøder. Særligt at man har tallene på, hvad de her mennesker har kørt fra Uber i Holland, og så sætter man bødestørrelsen efter det. Der begynder sagerne at blive interessante.

- For der ligner det al anden kriminalitet. Hvis du snyder i skat, får du en skattebøde, der svarer til det beløb, du har snydt for, siger han.

Sagerne begynder mandag. Der ventes dom dagen efter.