Hollandsk oliejagt på Lolland udsættes på ny

Endnu engang har Folketingets energiudvalg besluttet at udskyde beslutningen om at tillade olie- og gasjagt på Lolland.

Det siger energiordfører Christian Poll fra Alternativet.

- Vi er glade for, at det er lykkedes os endnu en gang at udskyde tilladelsen til olie- og gasjagt på Lolland-Falster. Men det er på tide, klimaministeren indser, at der selvfølgelig slet ikke skal gives tilladelse til oliejagt, siger han.

Det er det hollandske selskab Nail Resources, der er på jagt efter Energistyrelsens tilladelse til at lede efter olie - og gasforekomster på Lolland og på Falster.

Alternativet vil gerne ændre loven, så regeringen ikke bare kan udstede licenser til efterforskning uden som minimum at få tilladelsen i høring og drøftet i folketingssalen.

Den såkaldte "åben-dør-lov" kan give god mening, når den gør det nemmere at opsætte vindmøller. Men den bør ikke gælde for eksempelvis fossile brændstoffer, mener Christian Poll.

I Venstre mener man, at sådanne sager er ren procedure grundet loven, og at det ikke behøver at blive diskuteret politisk.

Omvendt mener dele af oppositionen, at loven kan ændres, så døren for ansøgninger om skifergas, olie og naturgas uden for Nordsøen lukkes.

SF har indkaldt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i samråd om sagen.

Det har vakt opsigt blandt lokalpolitikere på Lolland og Falster, der ikke vidste, at et hollandsk selskab er ved at få tilladelse til at bore efter olie.

Foruden tilladelsen til at lede efter olie og gas har hollænderne fået lov til at indvinde geotermisk energi.

Det betyder, at man vil undersøge muligheden for at pumpe varmt vand op fra undergrunden, som kan bruges til fjernvarme.

Nail Resources har ikke bedt om tilladelse til at lede efter den skifergas, som for nogle år siden medførte store protester ved en prøveboring i Dybvad i Vendsyssel.

Energistyrelsen pointerer desuden, at selskabet ikke får ret til at udføre fracking.

Det er en teknik, der anvendes inden for olie- og gasindustrien til at øge udbyttet ved boringer i skiferlag. Ved at pumpe vand, sand og tilsætningsstoffer under højt tryk ned i boringen skabes revner og sprækker i skiferen, som giver øget passage for olie eller gas.