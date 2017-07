Holger K. erkender medansvar for nedsmeltningen i Skat

Tidligere skatteminister Holger K. Nielsen erkender, at han har et medansvar for nedsmeltningen i Skat.

Holger K. Nielsen har tidligere afvist at udtale sig om sin rolle, men han erkender nu for første gang sit medansvar i et interview med TV2 News.

- Selvfølgelig har jeg selv et ansvar. Jeg sad som skatteminister i en periode på 14 måneder. Og der foregik også nogle ting der, siger Holger K. Nielsen.

Der har været hård kritik af den manglende evne hos de skiftende skatteministre fra både rød og blå blok til at tage det politiske ansvar for problemerne.

Et flertal på Christiansborg har igangsat en kommissionsundersøgelse, som løbende skal komme med afrapporteringer.

Holger K. Nielsen understreger i interviewet med TV2 News, at det nu er op til kommissionen at placere et ansvar for skatteskandalerne.

En af de ting, som Holger K. Nielsen fortryder, er fyringer af personalet i Skat, som også foregik, mens han var minister.

- Der var nogle nedskæringer i Skat for eksempelvis. Som jeg også legitimerede, siger han.

Spørgsmål: Hvordan har du det med det i dag?

- Jamen det har jeg det ikke så godt med i dag. Der burde jeg måske have stået kraftigere imod. Det tror jeg bestemt, siger han.

Under Holger K. Nielsens tid blev det omstridte elektroniske inddrivningssystem EFI søsat. Det måtte skrottes efter flere års forsinkelse og på grund af store problemer med inddrivelsen.

Den tidligere skatteminister anser nu lanceringen af inddrivelsessystemet som en fejl.

- Ja, selvfølgelig var det en fejl. Det kan man jo se nu. Hvis jeg havde vidst, at der var så mange fejl, så havde jeg ikke trykket på knappen, siger han.