Hofreporter er lettet over udmelding om demenssygdom

Det er en stor lettelse for Billed-Bladets mangeårige hofreporter Trine Larsen, at kongehuset har meldt ud, at prins Henrik lider af demens. Det kan nemlig forklare, hvorfor prinsen har ændret sig meget de senere år, siger hun.

- Det er helt tydeligt, at han har forandret sig meget de senere år. Men der kan jo være mange årsager til, at mennesker ændrer sig, og jeg har ikke på noget tidspunkt ville hoppe med den der demensvogn, før man var sikker, siger hun.

- Jeg synes, at det er synd, at en mand, som har været dronningens støtte gennem så mange år, har fået så lidt opbakning. Folk er fløjet til tasterne og har kaldt ham de værste ting. Folk har været meget efter ham.

Spørgsmål: Så det gælder befolkningen og ikke så meget medierne?

- Det gælder os alle sammen. Vi skal alle sammen gribe i egen barm.

Trine Larsen forventer, at ugebladets dækning af begivenheder omkring prins Henrik fremover kommer til at ændre sig, fordi kongehuset har bedt om, at prinsen får ro.

- Jeg tror ikke, at vi på den måde kommer til at lave store interview med prinsen. Det er svært for mig at sige, men det kommer an på situationen. Det er ikke sådan, at vi bare afskriver prinsen, men vi vil da tage hensyn til hans sygdom, siger hofreporteren.

De danske ugeblade og nyhedsmedier har hen over sommeren dækket udmeldinger fra prins Henrik intenst.

Blandt andet Billed-Bladet og Se og Hør bragte tidligere på sommeren nogle meget omtalte udtalelser fra prins Henrik, som befandt sig i Frankrig, hvor han rettede kritik af dronningen.

Det var Trine Larsen, som lavede interviewet på vegne af Billed-Bladet.

Spørgsmål: Hvis I havde haft den viden, som I har i dag, ville I så have bragt det interview?

- Det er jo et hypotetisk spørgsmål, for vi havde ikke den viden. Han standsede jo selv bilen og svarede på det, vi spurgte om. Der er var ingen, der vidste det, siger Trine Larsen.

- Jeg er ikke interesseret i at gøre nogen kede af det, heller ikke i mit journalistiske virke, men jeg havde ikke den viden. Jeg kunne have anelser måske, siger hun.

Der er ikke noget i mediejuraen, der forbyder medier at tale med eller citere demente.

Der står blot i de presseetiske regler, at der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken.