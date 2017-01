Hoffet har nu sendt papirer til kommission om Tibetsagen

Hoffet har efterkommet et ønske fra Tibetkommissionen om at udlevere papirer om et kinesisk statsbesøg i 2012.

I hvert fald har kommissionen fulgt op med en ny forespørgsel.

Hvis hoffet ligger inde med yderligere skriftligt materiale, anmoder kommissionen om at modtage dette, oplyser Tuk Bagger til Ritzau.

Blandt andet er kommissionen blevet sat i verden for at opklare, hvordan det gik til, at politifolk greb ind mod borgere med tibetanske flag under besøget af præsident Hu Jintao i juni 2012.

Hidtil er der skaffet cirka 50.000 sider med dokumenter fra Udenrigsministeriet, PET, Københavns Politi og andre myndigheder.

Men en afhøring af en tidligere viceprotokolchef i Udenrigsministeriet først på måneden har øget kommissionens appetit.

Annette Lassen blev spurgt om en mail fra departementschefen i ministeriet. Heri stod, at man skulle sørge for at få politiets og PET's mening om en kinesisk frygt for demonstrationer.

Hvem skulle rent praktisk sørge for dette, blev hun spurgt.

- Det er hoffet. Det er dem, der har den løbende kontakt med PET, svarede Annette Lassen.

Ifølge en mand i Københavns Politi ringede en medarbejder i PET, der er hoffets sikkerhedskoordinator, til ham forud for besøget.

Kineserne kunne finde på at rejse hjem, hvis de så et tibetansk flag, lød beskeden angiveligt. PET-medarbejderen har dog afvist at have givet en sådan besked.

Om kommissionen vil indkalde personer fra hoffet til afhøring, er endnu ikke afklaret.

I øvrigt skal dronningens kommende hofdame, Jette Nordam, afhøres torsdag i den kommende uge.

Det skyldes, at hun dengang i 2012 var protokolchef i Udenrigsministeriet under statsbesøget.

Inden besøget ringede hun til den daværende øverste chef i Københavns Politi, politidirektør Johan Reimann.

- Der sker det, at Jette Nordam ringer til mig og betoner vigtigheden af, at det gennemføres værdigt og ordenligt, har Johan Reimann forklaret.