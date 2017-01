Hoffet bliver nu inddraget i Tibetsagen

Hoffet vil blive bedt om skriftligt materiale om et kinesisk statsbesøg i 2012, oplyser den kommission, der undersøger forløbet.

Her har en daværende viceprotokolchef i Udenrigsministeriet fortalt, at også hoffet var intenst beskæftiget med forberedelsen af præsident Hu Jintaos besøg i juni 2012. Og at der var tæt kontakt mellem hoffet og PET.

I forvejen har kommissionen indhentet adskillige tusinde siders materiale fra flere forskellige myndigheder.

Men nu udvides antallet af bilag altså. Kommissionen agter at bede om skriftligt materiale fra hoffet, oplyser formanden, landsdommer Tuk Bagger, til Ritzau.

Desuden vil kommissionen overveje at indkalde personer fra hoffet til afhøring, tilføjer hun.

Formanden sætter ikke navne på eventuelle kandidater, men et nærliggende bud er den daværende hofmarskal Ove Ullerup. Han deltog i flere forberedende møder.

Også daværende ceremonimester Christian Eugen-Olsens navn er blevet nævnt under fredagens afhøring af den tidligere viceprotokolchef Annette Lassen.

Her spørger kommissionen til en mail fra Udenrigsministeriets departementschef. Heri ønsker han at få politiets og PET's mening om kinesiske bekymringer for demonstrationer.

Hvem skulle sørge for dette, vil udspørger, advokat Jakob Lund Poulsen, vide.

- Det er hoffet. Det er dem, der har den løbende kontakt med PET, svarer Annette Lassen.

Siden november er en lang række politifolk og flere embedsmænd fra Udenrigsministeriet og Statsministeriet blevet afhørt.

Torsdag og fredag har tre tidligere ministre været indkaldt af kommissionen.

Opgaven er blandt andet at finde ud af, hvordan det gik til, at politiet besluttede at gribe ind i borgernes ytringsfrihed, da Hu Jintao aflagde besøg.

Betjente jagtede folk med Tibet-flag, ligesom de sørgede for at fjerne graffiti og bannere.

Endvidere er kommissionen beskæftiget med at afdække, hvorfor en række svar til Folketinget om politiets opførsel var fejlagtige.